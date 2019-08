HABITAÇÃO Confira a lista de ganhadores de moradias no Jardim Inápolis e Portal das Laranjeiras Sorteios foram realizados entre os dias 15 e 17 desse mês

Sorteios para os dois residenciais foram feitos na última quinta e sexta-feira Foto: Leonardo França/MídiaMax

A lista de ganhadores de casas no Jardim Inápolis e no Portal das Laranjeiras foi divulgada hoje (21), pela Agência Municipal de Habitação (Emha). O sorteio foi realizado entre quinta-feira (15) e sábado (17), no 2°Feirão Habita Campo Grande, realizado na Cidade do Natal, nos altos da Afonso Pena.

Ao todo foram 66 apartamentos sorteados no Jardim Inápolis e 158 no Portal das Laranjeiras. A lista traz a colocação de ganhadores, considerando critérios de idade, se é Pessoa com Deficiência (PcD), mulheres vítimas de violência e os grupos I, II e III. A lista traz ainda, a relação de ganhadores suplentes.

Confira a lista de sorteados no Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 28.