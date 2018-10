Relíquia "Conseguimos recuperar o crânio de Luzia", anuncia pesquisadora do Museu Nacional Incêndio que devastou a maior parte do acervo de 20 milhões de itens

Foto: © Reuters

Os pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído pelo fogo no último dia 2 de setembro, encontraram o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas.

Segundo informações do jornal "O Globo" e do G1, o anúncio foi feito nesta sexta-feira (19) por Cláudia Rodrigues, profissional da equipe de escavamento da instituição.

Segundo ela, o crânio foi encontrado há alguns dias, está em melhores condições do que se imaginava, porém, sofreu alterações decorrentes do incêndio que devastou a maior parte do acervo de 20 milhões de itens do museu.

"Nós conseguimos recuperar o crânio de Luzia. É claro que, em virtude do acontecimento, sofreu algumas alterações, tem alguns danos. Mas nós estamos comemorando. O crânio foi encontrado fragmentado, e a gente vai trabalhar na reconstituição. Pelo menos 80% dos fragmentos foram identificados", disse a professora Cláudia Rodrigues ao jornal.