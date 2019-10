Call center Conselho aprova incentivos para call center que promete gerar 120 empregos Empresa do grupo Energisa afirma que vai investir R$ 320 mil em centro de atendimento que funciona desde 2010

O Codecon (Conselho de Desenvolvimento Econômico) de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (8) projeto que prevê concessão de incentivos para a Multi Energisa S/A, empresa prestadora serviços de call center desde 2010 para a concessionária de energia elétrica responsável pelo abastecimento em 74 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado pela prefeitura de Campo Grande, a proposta é de investimento de R$ 310 mil e geração de 120 empregos diretos. A aprovação foi por unanimidade entre os 10 conselheiros, dirigida pelo secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Herbert Assunção.

Segundo as informações divulgadas no site da Energisa, a Multi Energisa é responsável pelo Contact Center do Grupo há mais de 9 anos, desde 1º de março de 2010. À época eram 100 funcionários. Hoje, o número chegaria a 800, atuando no atendimento a clientes em Mato Grosso do Sul e de mais oito companhias atendidas pelo conglomerado.

Em 2018, a Multi atendeu mais de 14 milhões de chamadas, com uma média mensal de quase 2 milhões, segundo divulgado.