Capital Convênio entre CAU/MS e Unigran contempla arquitetos e urbanistas

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul firmou, na última quinta-feira (26), um convênio com a Faculdade Unigran Capital que concede, a todos os arquitetos e urbanistas registrados no CAU/MS, descontos nos cursos de graduação e pós-graduação, presenciais ou à distância.

O diretor-geral da faculdade, Professor Doutor Djanires Lageano Neto, comemora o convênio e o início do curso de Arquitetura e Urbanismo na instituição. “Esperamos que com nossos serviços educacionais possamos incentivar esses profissionais a se aperfeiçoarem, tanto com outras graduações com as especializações, como o curso de pós-graduação em gestão e liderança estratégica, que pode atender bem esse público”.

A parceria contempla também os dependentes legais dos profissionais e os empregados do CAU/MS. Nesta oportunidade, os cursos de especialização, graduação online e semipresenciais terão o valor reduzido em 20%. Os cursos de graduação presencial terão desconto de 25%.

O presidente do CAU/MS, Osvaldo Abrão de Souza, considera a parceria uma grande oportunidade. “É um instituição de qualidade comprovada que estabelece esta relação mais próxima com o CAU/MS e esta parceria vai trazer um ganho não só para os arquitetos, mas para seus dependentes e para os empregados do Conselho”.

Osvaldo, que tem vasta experiência como docente, será o coordenador do curso na Unigran e tem como objetivo resgatar a qualidade do ensino de arquitetura. “Minha expectativa é formar profissionais que estejam comprometidos principalmente com o empreendedorismo e formar arquitetos que participem da construção da sociedade como titulares”, frisa.

Serviço – Para que o desconto seja concedido, o CAU/MS emitirá declaração de registro aos profissionais que tiverem interesse nos cursos da Unigran Capital. Mais informações pelo telefone: (67) 3306-7848 ou no site caums.org.br.