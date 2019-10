#LUTO Corumbá dá adeus a um histórico democrata de MS: Pedro Lins Lins tinha problemas de saúde, que se agravaram. Morreu nesse domingo aos 90 anos

Ex-vereador e ex-diretor da agência do INSS (antigo INPS) em Corumbá, Pedro Paulo de Araújo Lins Foto: Divulgação

O corpo do ex-vereador e ex-diretor da agência do INSS (antigo INPS) em Corumbá, Pedro Paulo de Araújo Lins, que morreu ontem (domingo), aos 90 anos, foi velado na Capela Cristo Rei até à tarde de hoje, já que seu enterro está marcado para às 16h.

Lins tinha problemas de saúde, que se agravaram por causa da idade avançada. Porém, manteve até os últimos dias a lucidez, o bom-humor, a generosidade e o olhar agudo na defesa da justiça e das liberdades, virtudes que marcaram sua vida de cidadão e homem publico.

Durante o governo de João Goulart, em 1962 Lins candidatou-se a vereador pelo PTB, mesmo partido do presidente que foi deposto pelo golpe militar de 164. Com 597 votos, Pedro Lins foi o candidato mais votado. Antes mesmo de exercer o mandato sua postura de comprometimento com a democracia, o combate às injustiças e a defesa da soberania do País já eram de domínio publico. Por isso, colocou-se na ordem do dia em favor do estado democrático e de direito.

O jornalista Adolfo Rondon, um dos mais experientes profissionais da área e também dedicado pesquisador de fatos e personagens históricos da região pantaneira, fazia parte do amplo círculo de amizades de Pedro Lins. E assim, em síntese, o define: “Ele era um autêntico idealista e de muita franqueza, falando cara a cara o que pensava ou achava, não mandando recados”.

E foi na fecunda planície desta existência aberta e acolhedora que Pedro Lins semeou bons exemplos ao longo de 90 anos.