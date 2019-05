Jardim Noroeste Criança de um ano fica soterrada em buraco no bairro Jardim Noroeste Bebê foi resgatada após ficar aproximadamente 40 minutos no local

Uma bebê de 1 ano caiu em um buraco de cerca de 2,5 metros no início da tarde desta sexta-feira (17). A criança ficou aproximadamente 40 minutos no buraco até ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Informações preliminares indicam que a criança estava brincando no quintal da residência, na Rua dos Perdizes, no bairro Noroeste, uma quadra atrás do Presídio de Segurança Máxima.

O resgate mobilizou moradores e crianças da região. O buraco estava aberto para construção de um muro na resdiência ao lado. A criança foi socorrida e será encaminhada para uma unidade de saúde.