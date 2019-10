Vacina antirrábica Cronograma de vacina antirrábica é divulgado em Dourados

O Centro de Controle de Zoonoses, estará realizando a Campanha de Vacinação Antirrábica em Dourados nos próximos dias.

Até amanhã a vacinação acontecerá de forma itinerante nos bairros Jardim Brasília, Jardim Guarani, Jardim Márcia, Parque das nações I e II, Canaã IV, Vila São Braz e imediações.

Na zona rural, acontece de forma itinerante, nas imediações do Distrito de Vila Vargas, Travessão próximo ao Panambi e Aldeia Bororó.

No dia 11, sexta-feira, haverá ponto fixo na Unidade de Saúde do Parque das Nações II no horário das 7h às 17h.

Serão vacinados cães e gatos a partir de quatro meses de idade e não será permitida a distribuição de vacina para levar para casa. Dúvidas e maiores informações sobre a vacinação antirrábica podem ser obtidas pelo telefone 3411-7753 ou diretamente no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).