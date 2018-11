Veterinária Curso de Veterinária promove Outubro Rosa e Novembro Azul Pets no shopping Bosque dos Ipês Durante o evento Domincão, alunos e professores da Uniderp realizarão avaliações sobre câncer de mama e câncer testicular em cães

Neste domingo (11/11), o curso de Medicina Veterinária da Uniderp promove a ação Outubro Rosa e Novembro Azul Pets durante o 1º Domincão, no Shopping Bosque dos Ipês. Com o objetivo de auxiliar a comunidade na conscientização e prevenção sobre câncer de mama e câncer testicular em cães, alunos e professores realizarão o exame de palpação nos animais para verificar a presença de nódulos, além orientar sobre os sintomas de aparecimento de tumores, as consequências das doenças, entre outras instruções. As avaliações são gratuitas e acontecerão das 16h às 19h, no estacionamento no shopping.

O professor de Medicina Veterinária, Klayton Galharte Alves, explica que o atendimento será oferecido para cães fêmeas e machos (não castrados) de todas as idades e que proprietários que não levarem seus animais de estimação também poderão sanar dúvidas. "Nos meses de campanha de prevenção ao câncer o alvo principal é a mobilização social para os humanos, mas a causa também é importante para a saúde animal", destaca o profissional. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, estima-se que a incidência de câncer de mama em cadelas seja de 45%, e que aproximadamente 30% das gatas sejam diagnosticadas com a doença.

Marcando o Novembro Azul, que conscientiza sobre o câncer de próstata no público masculino, a ação do curso de Medicina Veterinária terá como foco outro tipo da doença. "Diferente do homem, os cães machos são mais afetados por tumores nos testículos, principalmente os idosos, e quanto mais cedo o problema for descoberto, maior é a chance de cura", explica o professor Klayton.

Programação completa

Além de orientação e conscientização gratuita sobre câncer nos amigos de quatro patas, o 1º Domincão terá como atração principal a caminhada pet. Tutores e animais percorrerão o trajeto de 1 km dentro do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês e, após a atividade, o concurso de cães elegerá e premiará os animais em quatro categorias diferentes: menor cão, maior cão, mais adestrado e mais estiloso. Para participar, basta se inscrever pelo site http://www.bosquedosipes.com/blog/domincao/e doar 1 kg de ração no dia do evento, que será destinado para instituições de proteção animal. Os 100 primeiros inscritos ganharão um kit de participação.

O evento também promoverá uma feira de adoção das ONGs Anjos de 4 Patas, Abrigo dos Bichos, Grupo AAMAR e Cão Feliz, que acolhem e cuidam de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos em lares temporários. A programação ainda contará com o Batalhão de Choque da Polícia Militar apresentando um show de agility com seu efetivo de cães, que atuam em operações de ataque, auxiliando no patrulhamento ou como farejadores de entorpecentes.

A participação de animais no Domincão tem algumas regras: todos os cães devem, obrigatoriamente, usar coleiras ou peitorais e serem conduzidos na guia. As raças American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor-Belga de Malinois, Rhodesian Ridgeback e Rottweiler serão permitidas mediante uso de coleira e focinheira.

SERVIÇO

Uniderp | Outubro Rosa e Novembro Azul Pets no 1º Domincão do Bosque dos Ipês

Data: 11 de novembro

Horário: das 16h às 19h

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Inscrições: http://www.bosquedosipes.com/blog/domincao/