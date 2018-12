Premiação Decisões distribuem R$ 10 mil em premiação Campeonatos no Cabreúva e Campo Belo acabam no fim de semana

Campeonatos de futebol amador nas regiões centro e norte de Campo Grande conhecerão seus campeões neste fim de semana. Os dois torneios vão distribuir R$ 10 mil.

No Bairro Cabreúva, a primeira edição do Campeonato Amigos da Ferroviária define o título amanhã, às 16h30min, entre as equipes R.U.A e Segue o Jogo. Antes, Pinheiros e Baixada G2 disputam a terceira colocação, a partir das 15h30min. A rodada será aberta com um jogo amistoso, entre Amigos do Neto e Amigos do Tuty, às 14h30min.

De acordo com o organizador Renato dos Santos, 24 equipes participaram do campeonato, que começou em setembro. Ao todo, R$ 6 mil serão distribuídos.

O campeão ficará com R$ 2,5 mil, enquanto o vice garante R$ 1,7 mil, além de brindes em carne e caixas de cerveja. O terceiro colocado também levará um “kit churrasco”, além de R$ 1 mil. O quarto ganhará R$ 800 e duas caixas de cerveja.

Os jogos serão realizados no campo da Rua dos Ferroviários, atrás da Feira Central.

Já a 37ª edição do Campeonato Amador do Jardim Campo Belo termina neste domingo. O título será disputado por Lions F.C. e Juventude, a partir das 10h. Na preliminar, Amigos do Boka e Liverpool brigam pelo terceiro lugar, às 9h.

Segundo o organizador Igor Barros, a premiação soma R$ 4 mil. São R$ 2,5 mil ao campeão; R$ 1,1 mil ao vice; R$ 300 ao terceiro; R$ 50 ao artilheiro; e R$ 50 ao goleiro menos vazado. Os três melhores times ainda receberão troféus e medalhas. O quarto garante a inscrição para a edição seguinte.

O palco da decisão fica na Avenida Gualter Barbosa.