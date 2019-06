Assassinato Deputada Flordelis presta depoimento sobre assassinato do marido

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) chegou às 12h30 à Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo para prestar depoimento no inquérito que investiga o assassinato do seu marido, pastor evangélico Anderson do Carmo, ocorrido no dia 16. Apesar de ter prerrogativa de escolher hora e local para prestar depoimento, ela se manifestou pelas redes sociais que atenderia ao chamado da investigação. O depoimento estava marcado para as 11h.

Durante a manhã, chegaram à delegacia vários filhos e amigos do casal. Ao menos 20 pessoas foram convocadas para prestar depoimento hoje. Floderlis e Anderson têm 55 filhos, sendo quatro biológicos e 51 adotivos. Dois deles já admitiram participação no crime.

Flávio dos Santos Rodrigues, 38 anos, confessou à polícia que foi ele quem matou o pai adotivo. Ele é filho biológico apenas de Flordelis. O filho adotivo do casal Lucas Cézar dos Santos Souza, de 18 anos, teria comprado a arma usada no crime.

Não há previsão para o término dos depoimentos. A polícia civil informou que vai divulgar uma nota no fim da tarde. Já Flordelis, convocou uma coletiva de imprensa para amanhã (25).