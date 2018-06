'Lâmpadas de Led' Dez dias é previsão de término na Afonso Pena e equipes de trocas devem ir para a Mato Grosso "As lâmpadas de led têm maior durabilidade e apresentam um consumo até 40% menor em relação as de sódio"

A Prefeitura de Campo Grande iniciou ontem, quarta-feira (20), na Afonso Pena, a troca de 306 lâmpadas de sódio de 400 watts por lâmpadas de Led de 165 watts. A substituição começou pela região próxima ao Parque das Nações Indígenas. A previsão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é que em 10 dias o serviço esteja concluído, quando então as equipes vão se deslocar para a Avenida Mato Grosso.

Nestas duas avenidas serão trocadas 886 lâmpadas. Na Afonso Pena, as luminárias serão substituídas no trecho entre as avenidas Ernesto Geisel e do Poeta; enquanto na Avenida Mato Grosso, entre as Avenidas Calógeras e Hiroshima. No restante do trajeto da Avenida Afonso Pena, entre a Ernesto Geisel e a Praça Newton Cavalcanti, a troca foi feita há dois anos, sendo interrompida na época por decisão judicial.

As lâmpadas foram adquiridas em 2016, como parte de um contrato para compra de 20 mil lâmpadas de led. O contrato foi suspenso pelo Tribunal de Contas, que só liberou a instalação em outubro do ano passado, trabalho que está sendo realizado por equipes próprias da Prefeitura. Já foram instaladas mais de 10 mil lâmpadas, mais da metade na atual gestão, que deu prioridade aos corredores do transporte coletivo.

Segundo a gerência de iluminação pública da Sisep, foi preciso contratar uma empresa para executar o serviço (ao custo de R$ 307.597,12) porque as luminárias estão em super postes ornamentais, com 22 metros de altura, o que vai exigir a utilização de equipamentos como guindastes hidráulicos articulados, que a Prefeitura não dispõe. As lâmpadas de led têm maior durabilidade e apresentam um consumo até 40% menor em relação as de sódio.

Na Avenida Afonso Pena serão substituídas lâmpadas de 51 postes, totalizando 306 luminárias de 165 w, seis por poste, cada um com 22 metros de altura. Na Mato Grosso, no trecho entre a Pedro Celestino e a Avenida Hiroshima, onde há 114 postes de 15 metros, sendo 4 lâmpadas em cada, serão instaladas 456 luminárias em 31 postes de a 6 a 12 metros. Entre a Avenida Calógeras e a Rua Pedro Celestino, são mais 31 postes com 4 pétalas, de 6 a 12 metros de altura, que receberão 124 luminárias de led.

O projeto da Prefeitura prevê instalação de leds em toda a área central, onde hoje só há este tipo de lâmpada na iluminação da Avenida Zahran e no trecho já mencionado da Afonso Pena (entre Ernesto Geisel e a Praça Newton Cavalcanti). Está em processo de licitação a compra de 55 mil lâmpadas.

Euler de Azevedo

Foto: Reprodução

A Prefeitura está investindo mais R$ 601.030,12 na iluminação pública do prolongamento da Avenida Euler de Azevedo, trecho duplicado pelo Governo do Estado. Estão sendo instalados 138 super postes de 10 metros de altura, sendo 40 postes com uma pétala de lâmpadas de led e 98 com duas lâmpadas. No total, serão instaladas 236 lâmpadas de led de 150 W. O investimento é R$ 601.040,23, valor quase 30% abaixo do valor de referência da licitação, fixado em R$ 858.628.63. O serviço deve ficar pronto até o início de junho. (Com PMCG).