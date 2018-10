Agente penitenciário Diário Oficial traz 3ª chamada de aprovados no concurso para agente penitenciário Todos os alunos do Curso de Formação terão aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), convocou a terceira turma de candidatos aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para realizarem a matrícula no Curso de Formação Penitenciária. A publicação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (8.10), e as matrículas serão realizadas no dia 10 de outubro.

Conforme a publicação, os candidatos na situação sub judice e que obtiveram determinação judicial para prosseguir às fases serão convocados na 4ª chamada para a realização do Curso de Formação – Turma n 2/2018.

O “XXXVII Curso de Formação para Agente Penitenciário” é realizado nas dependências da Escola Penitenciária (Espen) e representa mais uma fase do concurso, com caráter classificatório e eliminatório. As aulas terão início no dia 22 de outubro. A primeira turma iniciou o curso no dia 10 de setembro; ao todo, serão incorporados aproximadamente 560 novos servidores no quadro de pessoal da Agepen.

Os formulários necessários para realizar a matrícula estão disponíveis no site. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo disponível no Diário Oficial do Estado a partir da página 44.

Todos os alunos do Curso de Formação terão aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Após a fase teórica, serão direcionados para atividades práticas, com o estágio supervisionado.