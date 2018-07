'Doutor Bumbum' 'Doutor Bumbum' tem habeas corpus negado pela Justiça do Rio Médico e a mãe estão foragidos

O pedido de habeas corpus do médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como 'Doutor Bumbum', e da mãe dele, Maria de Fátima Barros, foram negados na manhã desta quarta-feira (18) pelo Tribunal de Justiça do Rio.Segundo a decisão do desembargador Luciano Rinaldi, os suspeitos não se apresentaram à polícia após a decretação da prisão temporária.

Eles estão sendo procurados pela morte da bancária Lilian Quezia Calixto, de 46 anos, após um ter sido submetida a um procedimento estético no apartamento do médico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último sábado (14).

O colunista Ancelmo Gois do jornal 'O Globo' diz que o médico chegou até a quebrar a cancela do estacionamento de um shopping na Barra ao arrancar com o carro em alta velocidade após avistar um cerco policial. Ele fugiu do local com a mãe, e os dois continuam foragidos. Já a namorada de Denis, Renata Fernandes, foi presa e vai aguardar julgamento em Benfica.

O 'Doutor Bumbum' tem 8 passagens pela polícia, incluindo homicídio, porte ilegal de arma e violação de domicílio.