Bolsonaro Em MS, Bolsonaro teve 435 mil votos a mais que Haddad Votos válidos para o capitão da reserva alcançou 55,06%

Mato Grosso do Sul foi um dos 12 estados brasileiros e no Distrito Federal onde o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, do PSL, conquistou mais da metade dos votos válidos.

Aqui, dos 1,8 milhão eleitores, o capitão da reserva do Exército obteve 55,06% dos votos válidos (769.116) ante os 23,87% (333.407) recebidos pelo candidato do PT, Fernando Haddad.

Ou seja, Bolsonaro superou Haddad em 435.709 votos.

A larga vantagem acelerou a busca de apoio dos candidatos que foram para o segundo turno, em MS.

Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB, anunciou já no dia seguinte à eleição, segunda-feira (8), que apoia Bolsonaro.