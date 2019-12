Empresa de Ã´nibus perde linhas por prestar serviÃ§os com atraso e sem higiene em MS

TRANSPORTE INTERESTADUAL Empresa de ônibus perde linhas por prestar serviços com atraso e sem higiene em MS Outras duas novas empresas de transporte foram habilitadas ao serviço

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) determinou a suspensão temporária das operações da Viação São Luiz em quatro linhas intermunicipais e autorizou outras duas transportadoras a executarem o serviço para garantir o atendimento em Mato Grosso do Sul. A empresa foi notificada da suspensão hoje, segunda-feira (02). A medida, inicialmente, é válida até o dia 10 de dezembro.

As substitutas já estão autorizadas a operar a partir de hoje e orientadas a aceitar os bilhetes adquiridos anteriormente.

As operações da São Luiz foram suspensas nas linhas 030, de Três Lagoas – Campo Grande; 057, Três Lagoas – Costa Rica; 089, Campo Grande – Aparecida do Taboado; e 146, Costa Rica – Campo Grande (via Chapadão do Sul). A primeira será executada pela Viatur. As demais, pela Expresso Itamaraty.

Conforme a notificação expedida pela Agência Reguladora, a suspensão leva em conta a necessidade de garantia aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal de um serviço com pontualidade e em condições de segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.

A empresa, comprovadamente, não tem executado os serviços em conformidade com os padrões e programas operacionais estabelecidos, como apontam dois processos administrativos instaurados em 2018 e 2019 para monitoramento e fiscalização, segundo o órgão.

No período de suspensão, serão reavaliadas as condições operacionais da transportadora.

O MS Notícias tentou contato com a empresa para comentar a decisão, mas todos os telefones estavam desativados.