EXAME NACIONAL Enem 2019 tem 95,2 mil inscritos em MS, mas 48,9 ainda não pagaram a taxa Para confirmar inscrição estudante deve pagar a taxa até quinta-feira

Foto: G1

Ao todo, 95,2 mil estudantes se inscreveram para a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Mato Grosso do Sul. No entanto, mais de 48,9 mil desses inscritos ainda precisam pagar a taxa de inscrição, para confirmar a participação no exame, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A taxa pode ser paga até a quinta-feira (23), dessa semana. O valor a ser pago é de R$ 85, o número de participantes confirmados ao exame, será divulgado no próximo dia 28. O documento gerado na Página do Participante pode ser pago em bancos, lotéricas ou Correios.

Os que obtiveram direito à isenção do pagamento da taxa e concluíram a inscrição até dia 17 desse mês, já garantiram sua participação no exame.

O Enem desse ano será realizado de 3 a 10 de novembro. Em todo o país, se inscreveram mais de 6,3 milhões de estudantes.

O exame avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições portuguesas. O exame também possibilita o financiamento e apoio estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os dados do Enem também permitem auto-avaliarão do estudante o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. O exame é aplicado em dois domingos e tem quatro provas objetivas, com 180 questões, além de uma redação.