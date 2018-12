Câncer Enviada para sanção proposta que assegura cirurgia reparadora nos dois seios para mulheres com cânce

A proposta (PLC 05/2016) aprovada pelo Congresso Nacional e encaminhada à sanção presidencial assegura às mulheres com câncer de mama o direito à cirurgia plástica reparadora nos dois seios, ainda que o tumor se manifeste em apenas um deles. Dessa forma, a cirurgia plástica reparadora será feita nas duas mamas, mesmo que o tumor esteja restrito a uma delas. O relatório da senadora Marta Suplicy (MDB-SP) estabelece que as reconstruções das mamas, auréolas e mamilos devem ser feitas tanto pelo SUS como pelos planos de saúde. Marta Suplicy explicou que a proposta garante a simetria entre os seios e mais qualidade de vida para as mulheres.