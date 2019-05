"KATA" Enzo vence etapa pernambucana do Campeonato Brasileiro de Karatê Aos 11 anos, o karateca mirim é um colecionador de títulos

O karateca Enzo venceu, neste fim de semana, a etapa pernambucana e classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição reuniu atletas de 19 estados. Aos 11 anos, o karateca mirim é um colecionador de títulos. Praticante de karatê desde outubro de 2012, Enzo subiu ao pódio 148 vezes das 159 competições que participou, com um incrível aproveitamento de 93%.

Enzo é federado e representa a Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul (FKMS) e o Estado de Mato Grosso do Sul em competições oficiais da Confederação Brasileira Karatê (CBK); e também na FKP (Federação de Karatê Paulista) e o Estado de São Paulo em competições oficiais realizadas pela FBK (Federação Brasileira de Karatê)

O atleta mirim foi medalha de ouro na modalidade kata, categoria sub 14, fx roxa a preta. Com a conquista do ouro, sagrou-se tricampeão da modalidade no campeonato brasileiro – 1ª. Fase e pelo 6° ano consecutivo garantindo vaga na fase final.

"Estou muito feliz com o resultado, é o meu primeiro ano nesta categoria e como imaginava a competição foi dificílima, mesmo assim consegui o lugar mais alto do pódio”, comentou Enzo.

“Quero agradecer a Deus, meus familiares, em nome do Sensei Hélio e Sensei Luciano, a todos os Senseis que tem me ajudado nos treinamentos, a FKMS em nome da Sensei Bruna, Sensei Celina, Sensei Marilza e Sensei Rodrigo pela maneira que sempre cuidaram de mim, ao Sensei Arani que esteve ao meu lado nesta competição como técnico, meus amigos de academia e a todos que sempre torceram por mim”, finalizou Enzo.

O Karateca agora está focado na etapa de São Paulo que acontecerá entre os dias 4 a 7 de julho, onde irá em busca de sua classificação também para a final do campeonato brasileiro agora na modalidade Shiai/Kumitê.

Enzo tem como parceiros as empresas: Vezo Esportivo de Mogi Mirim, Wizard by Person de Santa Fé do Sul, Colégio CECAFE em Santa Fé do Sul, Pneumo Clínica em Santa Fé do Sul e CWinvest da cidade de São Paulo.

O atleta mirim treina na Associação Muryokan da cidade de Campo Grande, MS, com o Sensei Hélio Arakaki e Sensei Luciano dos Santos, já em Santa Fé do Sul Enzo treina na Academia Sport Team do Sensei Mateus Messaros, com o Sensei Valmir, Sensei Sandro e Sensei Rafael.