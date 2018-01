Capital Equipes tapa-buraco trabalham simultaneamente em 32 bairros nesta terça-feira Com a curta estiagem as equipes chegaram com tudo em inúmeros bairros de Campo Grande

O cronograma das equipes do tapa-buraco prevê atividades em 32 bairros da Capital, nesta terça-feira (16). As equipes se dividirão para atender demandas de recuperação asfáltica em ruas e avenidas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Na região do Anhanduizinho, as equipes estarão no bairro Jardim Jacy - na avenida Europa, entre as avenidas Presidente Ernesto Geisel e Bandeirantes, e nas ruas Brigadeiro Tobias e Brigadeiro Machado. No Aero Rancho, as atividades serão nas avenidas Ezequiel Ferreira Lima, Presidente Ernesto Geisel e na rua Clevelândia.

No bairro Jardim Nashiville, os trabalhos serão na rua Campo Nobre, enquanto no Centro-Oeste, a obra estará na avenida dos Cafezais. A rua Engenheiro Paulo Frontin, no Jardim das Macubas, também está na programação, assim como as ruas Portugal e Paraguai, no Jardim América.

Bandeira

No bairro Tiradentes, as atividades estarão concentradas nas ruas Abílio Soares e Teixeira da Silva. No Carlota, rua da Rúpia. Já no Jardim TV Morena, serão as ruas Santana e Ataulfo Alves.

Centro

Oito ruas da região central receberam melhorias da obra do tapa-buracos. São elas, Mal. Cândido Mariano Rondon, Euclides da Cunha, das Garças, Pernambuco, da Liberdade, Jorn. Belizário Lima, Prof. Severiano Ramos de Queiroz e Presidente Ernesto Geisel.

Imbirussu

No bairro Santo Antônio, atividades nas ruas Presidente Vargas, Dr. Antônio Leite de Campos e Antônio João Ferreira. No Coophatrabalho, rua Presidente Café Filho e Yokohama. Também serão atendidas vias do bairro Vila Sobrinho, sendo elas a Barão de Ladário, Tietê e Luiz de Albuquerque.

Lagoa

As equipes também estarão no bairro União, nas ruas Paulo Hideo Katayama e avenida das Mansões. Na região do São Jorge da Lagoa, as atividades se concentram na rua da Peninsula e nas avenidas Marinha, Lúdio Martins Coelho e Bom Progresso. No Caiçara, são as ruas Brilhante e Mal. Deodoro. Serão atendidas ainda as ruas Clineu da Costa Moraes e Manoel Joaquim Moraes, no Bonança.

Prosa

Bairro Coronel Antonino - avenida Cônsul Assaf Trad. Sante Fé - Rua das Garças. Chácara Cachoeira - rua Teldo Kasper, Jeriba e Augusto Antônio Mira; avenida Ministro João Arinos. Estrela Dalva - Marques de Herval, Marques de Leão e avenida Senhor do Bonfim.

Segredo

Cel. Antonino - rua Macunaina e avenida norte. Nova Lima - Avenida Lino Vilacha e rua Jeronimo de Albuquerque. Santa Luzia - rua Santa Isabel.