Vândalos Escola suspende aulas após ser revirada por vândalos em Olaria Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira

Rio - O Ciep Maestro Francisco Magnone, em Olaria, na Zona Norte do Rio foi invadida e depredada por vândalos na madrugada desta segunda-feira. O local precisou ser fechado e as aulas suspensas para que salas sejam reorganizadas para atender os alunos da região.

De acordo com a direção da unidade, os invasores danificaram portões, câmeras e o sistema de alarme do CIEP. Os reparos já foram acionados pelos profissionais responsáveis e as aulas serão retomadas normalmente nesta terça-feira.

Não há informações sobre os responsáveis e o que teria motivado o ataque. A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ação.