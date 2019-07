ENSAIO SOBRE A LUA Espetáculo teatral que homenageia amantes do teatro estreia 18 julho na Capital Espetáculo terá início às 20h na sede do Circo do Mato

Atriz Nathalia Andrade e Jair Damasceno Foto: Divulgação

Um dos mestres do teatro, dança, iluminação e interpretação de Mato Grosso do Sul, Jair Damasceno, estreia seu mais novo espetáculo teatral, ‘Ensaio Sobre a Lua’, no dia 18 de julho, às 20 horas, na sede do Circo do Mato, em Campo Grande.

Ele é um dos percussores das artes em MS, Jair traz nesse novo trabalho, uma encenação ríspida advinda do improviso. Em cena a lua é a inspiração de protagonismo. Além de texto próprios, são utilizados escritos de Fernando Pessoa, Plínio Marcos, Nélson Rodrigues, Matei Visniec e Thomas Bernhard, grandes teatrólogos que marcaram suas gerações.

(Jair durante ensaio dirige o ator Yan Gabriel).

Um grupo de teatro, ‘Metateatro’, envoltos na metáfora de que os personagens são os próprios atores Nathalia Andrade, Yan Gabriel, Jair Damasceno e Ewerton Goulart na execução do saxofone e hang drum (esse útimo é um instrumento musical idiofônico, que são aqueles cujo som é provocado pela sua vibração), pode conhecer mais vendo o instrumento na estréia do espetáculo dirigido por Jair.

Segundo o criador, o público experimentará de uma viajem por aspectos, lúdicos, emocionais e sensoriais da criação teatral, perceber o trabalho dos corpos em cena e ao mesmo tempo desmistificar os mistérios e segredos que cercam o Teatro como Arte.

O idealizador conta que o intuito é prestar uma homenagem aos amantes do teatro. “É um espetáculo simples e um de seus objetivos é homenagear o público amante do Teatro, que nem sempre percebe, mas sempre se mostra curioso para conhecer o fazer teatral, como agem os atores, como a improvisação dá lugar à criação do processo de encenação, como um texto dramatúrgico se transforma em dramaticidade e expressão”, detalhou.

A marcante iluminação por lanternas de LED, também se fará usada nesse trabalho. “É utilizado apenas lanternas e artefatos de LED, operados por contrarregras e os próprios atores, sem nenhuma ligação à rede elétrica do teatro, causando o efeito conhecido em 6 espetáculos montados pelo Núcleo Artístico Jair Damasceno”, ressalta, lembrando que Lana Figueiró, Léo Reinaltt e Yuri Tavares, estarão operando lanternas fora da cena.

Tocado ao vivo e sob puro improviso, Ewerton Goulart executará músicas em um saxofone. “Estava guardado na casa dele, um instrumento que sempre quis em cena, falei com ele e ele topou”, lembrou animadíssimo Jair Damasceno. O espetáculo conta com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A criação de Jair foi contemplada pelo edital FOMTEATRO/2018 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

SERVIÇO

Valor?

A entrada é gratuita.

Quem pode?

A idade mínima para assistir é de 15 anos.

Local?

Rua Tonico de Carvalho, 263, bairro Amambaí em Campo Grande.