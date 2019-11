Confessa Esposo confessa que mataria mulher se ela não tivesse fugido com filhos Homem ameaçou esposa com facão e mulher fugiu com filhos

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após ameaçar a esposa com um facão em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande. Com ele a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo. Aos policiais o suspeito disse que teria matado a esposa se ela não tivesse fugido. Conforme as informações da PM, nesta quarta-feira (13) a equipe foi acionada por volta das 11h para comparecer a uma residência localizada na rua Goiás, no Jardim Morumbi, onde uma mulher de 36 anos estaria sofrendo violência doméstica. A mulher foi encontrada com os filhos na rua e informou que teve que sair da residência após ser ameaçada pelo marido, que estava com uma faca nas mãos. Ela também contou que ele possuía um revólver. Os policiais entraram na casa e conversaram com o suspeito, que admitiu que ameaçou a esposa com uma faca de 17 centímetros e que a mataria se ela não tivesse corrido para fora da casa. Os policiais realizaram busca na residência e localizaram a arma de fogo dentro da mochila do suspeito, um revólver da marca Rossi, calibre 22, municiado. Ele foi preso em flagrante e responderá por posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica.