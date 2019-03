Ex-homem mais rico do Brasil perde mais de R$ 18 bilhÃµes em um ano

COLOCAÇÃO Ex-homem mais rico do Brasil perde mais de R$ 18 bilhões em um ano Quem assume é o banqueiro Joseph Safra, de acordo com levantamento feito pela Forbes

Lemann perdeu o posto de homem mais rico do Brasil Foto: Andre Dusek/Estadão Conteúdo

Jorge Paulo Lemann perdeu o posto de homem mais rico do Brasil depois de perder US$ 5 bilhões (R$ 18,7 bi) entre março de 2018 e fevereiro de 2019. De acordo com a revista Forbes, o bilionário atualmente conta com a fortuna de US$ 23 bilhões (R$ 85,9 bi) e foi ultrapassado por Joseph Safra, dono do Banco Safra, considerado o banqueiro mais rico do mundo. Safra tem fortuna avaliada em US$ 25,2 bilhões (R$ 95,1 bi).

Lemann se mantinha em primeiro no ranking da Forbes há seis anos. O levantamento monitora diariamente a evolução das maiores fortunas ao redor do mundo.

No último ano, o patrimônio de Safra cresceu US$ 1,6 bilhão (R$ 5,9 bi). Ainda de acordo com a Forbes, a fortuna do banqueiro cresceu US$ 8 bilhões (R$ 29,9 bi) desde 2016.

A lista completa dos Maiores Bilionários do Mundo e do Brasil vai ser publicada neste mês pela revista.

De acordo com o ranking do dia, Safra é o 31º homem mais rico do mundo, e Lemann, o 37º.