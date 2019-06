UCDB Extensionistas da UCDB realizam tarde de recreação para crianças do bairro Jardim Aeroporto

Extensionistas do projeto “Educação ambiental em comunidade” da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) promoveram, nessa terça-feira (18), uma tarde de recreação para as crianças do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Albino Coimbra Filho, localizado no bairro Jardim Aeroporto em Campo Grande.

Com brinquedos feitos totalmente de materiais recicláveis, como garrafas pet e canudos, os extensionistas, acompanhados pela coordenadora do projeto, Dra. Francilina Araújo Costa, puderam propor atividades diferentes para os pequenos. Brincadeiras como pescaria e boliche também fizeram parte da recreação e cada criança que vencesse, era premiada com pirulitos. Além disso, os acadêmicos proporcionaram pinturas faciais.

Segundo professora Francilina, a proposta da atividade foi mostrar para as crianças que elas podem se divertir com brinquedos que podem ser confeccionados por elas mesmos, como o “bilboquê”. De acordo com ela, essa é uma maneira de incentivar a reciclagem e ajudar na preservação do meio ambiente.

Para a coordenadora do CRAS, Ângela Ferreira Gonçalves Costa, é muito importante a ação realizada pelo projeto: “Esse tipo de atividade, desenvolve a criatividade das crianças, despertando a facilidade de elas brincarem deixando a tecnologia de lado. Além disso, esse tipo de recreação ajuda a melhorar na coordenação motora e promove a interação entre os acadêmicos, os professores e as crianças”, comentou Ângela.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.