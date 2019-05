Fábio Assunção Fábio Assunção está namorando a publicitária Mel Pedroso Esse é o terceiro romance Fábio de 2018 para cá

Fábio Assunção está de namorada nova. Aos 47 anos, o galã vive um romance com a publicitária paulista Mel Pedroso. O namoro é recente, e ator já postou alguns registros com a amada em seu Instagram, como o vídeo abaixo, em que os dois aparecem no carro com a filha caçula dele, Ella Felipa, de 8 anos, cantando "Shallow", de Lady Gaga.

Nesta sexta-feira, Fábio compartilhou nas redes sociais mais dois posts marcando Mel e avisando que o casal havia chegado num destino. Um seguidor brincou que queria a parede da foto (se referindo a publicitária), e o galã respondeu: "Essa é original, só na minha (risos)".

Mel aproveitou o post e fez uma declaração de amor para Fábio em holandês. "Vou te levar nos meus braços. Deixe-me aquecer seu coração. Quero te dar tudo. Te amo muito", escreveu.

Fábio e Mel fizeram a primeira aparição pública no último dia 9, quando foram conferir a abertura da exposição “Udada – Sisterhood”, de Fernanda Feher, em São Paulo.

Esse é o terceiro romance Fábio de 2018 para cá. O ator viveu no ano passado um breve namoro com a atriz Maria Ribeiro e também com a carioca Karina Stadler, de 32 anos.