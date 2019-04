"NÃO INTENCIONAL" Facebook recolheu dados de e-mail de 1,5 milhões de utilizadores A prática aconteceu durante os últimos três anos

Foto: © DR

O Facebook veio a público admitir que recolheu dados de e-mail de 1,5 milhões dos seus utilizadores, adiantando que as informações foram carregadas para a plataforma de forma “não intencional”.

A prática aconteceu durante os últimos três anos e está relacionada com outra ação anteriormente reportada pela plataforma, onde pediam a senha dos utilizadores para verificar as respectivas identidades. Ao introduzir a senha os utilizadores veriam uma nova janela onde eram notificados que os contatos estavam sendo carregados para a plataforma.

“Quando vimos os passos que as pessoas estavam dando para verificarem as suas contas descobrimos que em alguns casos os contatos de e-mail das pessoas também foram carregados para o Facebook de forma não intencional quando criaram as suas contas. Resolvemos a questão e estamos agora a notificar as pessoas cujos dados foram importados”, transmitiu um representante do Facebook de acordo com o CNet.