SAGUÃO O FÓRUM Feira reúne produtos e serviços criados por pessoas com deficiência visual Cegos e pessoas de baixa visão, que são empreendedores informais

Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (11/12), das 9h às 15h, cegos e pessoas de baixa visão, que são empreendedores informais, estarão expondo e vendendo seus produtos e serviços no saguão do Fórum de Campo Grande.

O empreendedorismo de pessoas com deficiência é uma alternativa para os profissionais coloquem em prática os próprios projetos ou buscarem a inclusão quando encontram dificuldades para no mercado de trabalho.

A feira contará com 12 empreendedores que comercializarão doces, salgados, sequilhos, queijos, cosméticos, artesanatos, petit four, produtos derivados da macauba (bocaiuva) farinha, doces, castanhas, entre outros itens. A iniciativa é do Ismac - Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas - em parceria com o curso de Administração da Uniderp.

Para participar, basta comparecer ao local. A entrada é pela rua Barão do Rio Branco.