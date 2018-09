Show Pet Feira Show Pet Brasil continua até sábado em Campo Grande

Aberta ontem (13), a 2ª edição da Show Pet Brasil contou com, aproximadamente, 250 animais no encontro de raças no estacionamento da Feira Central. Até sábado (15), os visitantes podem aproveitar uma programação gratuita de entretenimento com seus animais de estimação, como parque pet, brincadeiras, gincanas, palestras e outras atrações.

Nesta sexta ocorrerá mais um sorteio de um ano de ração de graça para cão e para gato. Além disso, o público pode conferir produtos de 30 expositores, voltados para felinos, caninos, peixes e roedores. “Estamos unindo todos os elos do mercado pet, empresas de medicamentos, nutrição, equipamentos, laboratórios, roupas, acessórios, e de serviços apresentarem seus produtos, suas novidades e tendências. Mas a feira também oferece a oportunidade de passeio e diversão para os pets e seus donos”, explicou o diretor da Guaicurus Produções e coordenador do evento, Leandro Reis.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) também marca presença realizando a feira de adoção. O evento conta, ainda, com profissionais de medicina veterinária promovendo palestras sobre saúde e qualidade de vida do pet, hematologia veterinária e orientação sobre outros assuntos para colaborar com a saúde e o bem-estar dos animais.

Já o parque pet terá uma programação variada, com apresentações do projeto Cão Pastor, atividades de enriquecimento ambiental – brincadeiras focadas no gasto de energia para deixar o cachorro mais equilibrado, calmo e feliz – além de pista Agility, em que os cães podem participar de um circuito com brinquedos e obstáculos que colaboram para sua socialização e desenvolvimento.

Para aproveitar a programação basta comparecer das 18h às 23h, no estacionamento da Feira Central, situado na rua 14 de Julho, 3351 – Centro, em Campo Grande.