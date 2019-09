ACONTECE EM SETEMBRO Festival de carros e tecnologias às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Ex-narrador esportivo Osmar Santos é o padrinho do evento. Expectativa é reunir 12 mil pessoas nos três dias de evento em São Paulo/SP

Foto: Divulgação

Entre os dias 20 e 22 de setembro, no Campo de Marte, a cidade de São Paulo/SP recebe a 5ª edição da MOBILITY & SHOW 2019 – Exposição de Automóveis, Veículos e Adaptações, Equipamentos e Serviços para Pessoas com Deficiência e Familiares, Idosos e Pessoas com Mobilidade Reduzida e Sequelas Motoras. O evento, com entrada e estacionamento gratuitos, traz ampla e diversificada agenda de atividades, como: “Rakaton” com foco em desenvolvimento de projetos inovadores para pessoas com deficiência; como também, os óculos que devolvem aos cegos e pessoas com baixa visão a condição de ler um texto, além de reconhecimento facial; mais de 1.000 vagas de empregos para PCDs na capital e grande SP com cadastramento gratuito de currículos; isenção de impostos para compra de carros 0 Km, vários modelos de adaptações automotivas, competições esportivas, palestras, shows e atividades para crianças, dentre outras.

“O evento tem como objetivo central o empoderamento dessa parcela da população brasileira, que conta com aproximadamente 46 milhões de pessoas. A proposta é reforçar que o público com deficiência e mobilidade reduzida possui direitos previstos em lei e que deve reivindicá-los. Um dos pilares do evento é justamente esclarecer ponto a ponto as normas legislativas, como por exemplo o benefício da compra de carro 0 Km com isenção de impostos. Hoje, pela legislação atual, um em cada dois brasileiros pode comprar sim um carro 0km com isenção de impostos, só que não sabe desse seu direito”, afirma Rodrigo Rosso, idealizador e realizador da Mobility & Show.

Nesse ano, o Festival em São Paulo reunirá 17 marcas de automóveis, além de adaptadores de veículos, despachantes, autoescolas, seguradoras, bancos com linhas de crédito e de financiamento, plataforma/elevadores e rampas, triciclos, cadeiras de rodas manuais e motorizadas, próteses e órteses e muito mais.

Foto: Divulgação

Os visitantes podem fazer test-drive em diversos modelos de veículos adaptados, com instrutores treinados, e participar de uma série de atividades, incluindo apresentações e oficinas artísticas, atividades esportivas e radicais, apresentações musicais e outras. Tudo isso com infraestrutura totalmente acessível, incluindo banheiros, rampas e pisos táteis.

Clodoaldo Silva, maior campeão paraolímpico de natação mundial, detentor de diversas medalhas de ouro, é presença confirmada para a abertura da MOBILITY & SHOW. Além disso, o ex-narrador esportivo Osmar Santos é o padrinho do evento. O evento também terá a segunda edição do torneio ‘Osmar Santos’ protagonizada por jogadores portadores de Síndrome de Down e com deficiência intelectual.

“Pensamos em tudo para oferecer um pacote completo de atrações e facilidades para pessoas com deficiência e seus familiares, reforçando o direito à isenção de impostos na compra do carro 0 Km. No Estado de São Paulo, são mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e com direito à isenção. No evento, os visitantes têm todas as informações necessárias sobre os benefícios e orientação de como obtê-los, inclusive avaliação médica e tudo de forma gratuita”, explica Rodrigo Rosso.

MOBILITY & SHOW 2019 é um produto da C&G 12, com apoio da Revista Reação e chancela da ABRIDEF (Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência). Mais informações: www.mobilityshow.com.br

SERVIÇO

MOBILITY & SHOW 2019

Data: 20 a 22 de setembro - Horário: 10h às 19h

Local: Campo de Marte (Av. Santos Dumont, 1979 - Santana, São Paulo)

ENTRADA E INFORMAÇÕES GRATUITAS

INFORMAÇÕES: 0800-772-6612