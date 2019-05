Futebol Amador Fim de semana tem a primeira final da Copa Campo Grande de Futebol Amador Na região Imbirussu partidas começam neste sábado (25)

Os atletas da Copa Campo Grande de Futebol Amador, terão um fim de semana emocionante com a final da competição na região Segredo e início das partidas na região Imbirussu campo do bairro José Abrão, onde 16 times participam das competições que começa às 14h deste sábado (25), após a solenidade de abertura marcada para às 13h30.

No domingo (26) será a final região Segredo, a primeira dessa rodada, no campo do bairro Estrela do Sul às 10h. A partida será entre a da Associação do Santa Emília enfrentando o Eldorado F.C. A organização também preparou uma partida preliminar entre as equipes do Comercial contra o Operário feminino às 8h30.

Segundo as informações a primeira partida da região Imbirussu será entre a equipe Miguelitros F.C eo Vasquinho Santo Antônio, o segundo jogo será o Balalaika F.C enfrentando Sayonara Point Scap. E no domingo as partidas continuam no campo do José Abrão, às 8h, com primeiro jogo entre Terrão F.C contra Pantanal B.O e depois Asa Branca F.C enfrenta Cruzeiro Sport Club.

Vale lembrar que a copa Campo Grande de Futebol Amador, realizada pela Prefeitura, com apoio do Governo do Estado de MS, reuniu mais de 3 mil atletas e técnicos. Ao todo serão 110 partidas, a 1º fase iniciou no dia 27 de abril e segue até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas.

A programação completa está disponível no site.