Fique atento às obras e serviços da CCR MSVia na BR-163/MS

A CCR MSVia dá continuidade ao cronograma de obras e serviços de melhoria a serem feitos em trechos da BR-163/MS. Nos locais, a Concessionária a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo de veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via.

Conforme a Concessionária, o respeito à sinalização de obras é muito importante, porque essas intervenções podem provocar pontos de lentidão e eventuais retenções de tráfego, o que sempre exige mais cuidado.

Pontos com desvio de tráfego :

Campo Grande – entre os kms 501 e 500 e no km 492;

Dourados – no km 268;

Pontos com pare-e-siga :

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 772 e 771;

Coxim – entre os kms 739 e 732;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 675 e entre os kms 667 e 664;

Bandeirantes – entre os kms 560 e 559;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 392 e 391;

Itaquiraí – entre os kms 105 e 103;

Eldorado – entre os kms 65 e 64.

Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares). (Com assessoria).