Flagra Flagrado quebrando cadeado de bicicleta no Centro de Três Lagoas, homem é preso A ação foi filmada e o homem deverá responder pela prática de tentativa de furto

Homem utilizou eixo de bicicleta e chave de boca como alavanca para tentar quebrar o cadeado Foto: reprodução

TRÊS LAGOAS (MS) – No início da noite da última quarta-feira (06) um homem identificado como F. V. O., de 35 anos, foi detido pela Polícia por tentativa de furto, no Centro de Três Lagoas. O homem foi flagrado enquanto tentava quebrar o cadeado de uma bicicleta em frente a um banco, na avenida Antonio Trajano.

O crime aconteceu por volta das 18h. As imagens mostram o homem utilizando instrumentos para tentar quebrar o cadeado de uma bicicleta, que estava presa no bicicletário. Uma viatura da Força Tática foi acionada e durante a abordagem apreendeu com o autor um eixo de bicicleta e uma chave de boca, instrumentos utilizados para a prática do crime.

Foi constatado que o autor possui antecedentes criminais pela prática de diversos crimes de furto. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e deverá responder pelo crime de tentativa de furto.