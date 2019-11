NA SEXTA-FEIRA Fraternidade sem Fronteiras leva arte, alimentos e brincadeiras à Comunidade do Mandela na Capital Comemorando 10 anos na sexta-feira (15), Fraternidade realiza ações pelo Dia Mundial da Organização

Comunidade do Mandela em Campo Grande Foto: Divulgação

No aniversário dos 10 anos de fraternidade, a Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), promove nessa sexta-feira, 15 de novembro, ação na Comunidade do Mandela, na região norte de Campo Grande. As atividades terão início às 8h e seguem até o horário do almoço, atendendo 170 crianças.

Além de café da manhã com direito a cachorro-quente e sucos, mais tarde, doces e uma deliciosa galinhada. Cerca de 60 voluntários levarão arte por meio de oficinas de desenho para as crianças, estarão sendo realizados cortes gratuitos de cabelo. A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel realizará apresentação. Também serão doados à população carente 120 cestas básicas e o dia contará com uma programação repleta de carinho. “Haverá também uma apresentação de teatro, feita pelo Grupo Casa, contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros”, comentou uma das organizadoras do evento.

O Fraternidade sem Fronteiras, é uma Organização Não Governamental, que teve início em 2009, após trabalho realizado pelo fundador do projeto de caridade, Wagner Moura, em Moçambique na África. A FSP tem sua sede instalada em Campo Grande, por ser campo-grandense o precursor do projeto e por após sete anos realizando trabalhos em Campo Grande, Wagner diz ter recebido um chamado para conhecer as realidades além das fronteiras, o que o levou ao país africano.

“A gente queria fazer uma trabalho voluntário humanitário que agregasse pessoas de vários lugares do mundo. Um dos lugares mais desafiadores do mundo, após pesquisa, identificamos aldeias moçambicanas, cheia de crianças órfãs em decorrência do HIV”, explicou Wagner.

Wagner Moura, em Moçambique na África. Foto: Divulgação

Em seu retorno ao Brasil, em 2009, propôs a criação do Fraternidade que foi aceito pelos colaboradores e padrinhos e nessa sexta-feira se comemorará a primeira década de fraternidade na manhã de ação na Comunidade do Mandela.

No dia 15, além de Campo Grande outras cidades em 12 estados brasileiros estarão realizando a comemoração, segundo a organização do Fraternidade sem Fronteiras na Capital, a ONG está presente em outros seis países: Portugal, Bolívia, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá.

A Organização sobrevive de doações voluntárias, apoio de parceiros e padrinhos. Quem deseja se tornar um voluntário para ajudar nas ações que acontecem em todo o país pode se inscrever no site: www.fraternidadesemfronteiras.org.br/diamundialfsf.

Já aqueles que não podem estar juntos, mas podem doar. A organização disponibiliza o site com informaçoes para colaborar.

No ano que vem (2020), de 17 a 19 de abril será realizado o IV Encontro Nacional Fraternidade sem Fronteiras, na grande São Paulo; além disso, em agosto, de 21 a 23 será realizado na Suíça o I Encontro Internacional FSF.

SERVIÇO

O Dia Mundial Fraternidade sem Fronteiras, fará manhã de ação na Comunidade do Mandela, na Rua Jorge Budib, bairro Izabel Garden, a partir das 8h na sexta-feira (15), em Campo Grande.