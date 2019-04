CLIMA Frio se despede e calorão volta nesta quarta-feira em MS Confira os termômetros para hoje em todo Estado

Foto: Tero Queiroz

Amanhece limpo os céus desta quarta-feira (24), em Mato Grosso do Sul. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o Sol aparece entre nuvens sem previsão de chuva.

A máxima será de 29°C, o frio já se despede da Capital. Três Lagoas, Costa Rica e Brasilândia, fará calor de 31°C. Bonito, Mundo Novo, Tacuru, Sete Quedas, Coxim, Dourados e Ponta Porã, as máximas ficam na casa dos 27°C.

Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho, também terá dia de Sol entre nuvens, com possibilidade de chuva nas regiões baixas do Pantanal, a máxima será de 29°C. Camapuã, Bandeirantes,

Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes e Figueirão, são as regiões com possibilidades de chuva em MS.