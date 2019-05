CCZ Fritz participa de lançamento de plataforma de agendamento do CCZ de Campo Grande

O vereador campo-grandense Enfermeiro Fritz (PSD) participou do lançamento do sistema de cadastramento e agendamento de felinos para castração, promovido pelo Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (16). O sistema, desenvolvido pela Agência de Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tem como objetivo promover uma diminuição das filas e maior transparência no procedimento.

De acordo com o parlamentar, esse era uma das demandas que estavam sendo debatidas desde o ano passado. “Estávamos conversando com os órgãos da gestão municipal para podermos facilitar o acesso das pessoas neste serviço. Ficamos felizes pela iniciativa e temos certeza que possibilitará melhores condições de trabalho e de atendimento para todos”, disse Fritz.

Inédito no país, o sistema elimina as filas e os problemas de agendamento existentes, que antes eram feitos por telefone. O número de vagas para atendimento mensal continuará a mesma, 600. As campanhas, que acontecerão mensalmente, serão abertas todo dia 20 de cada mês e o número de vagas será flutuante, considerando os feriados e finais de semana.

De acordo com informações do CCZ, o interessado deve acessar o site, preencher dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Já para as Organizações Não Governamentais (ONG’s) que cuidam de animais, serão disponibilizadas as mesmas 10 vagas. Mas é preciso ressaltar que para as pessoas que trabalham nessas entidades, são disponibilizadas duas vagas e para a população, uma vaga por CPF.

“Nós temos uma rotina de castração de 25 animais durante a semana e 35 nos sábados e feriados. Mas a partir de agora as pessoas terão uma chance igual de agendamento quando abrir o portal. É a mesma chance para todo mundo. Diferente de que se eu cheguei aqui e peguei o primeiro lugar da fila, é minha, ninguém mais disputa essa vaga”, disse a coordenadora do CCZ, Iara Helena Domingo.