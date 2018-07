Fundação do Trabalho Funtrab oferece vagas de trabalho para Santa Catarina

Foto: Edemir Rodrigues

Encontram-se disponíveis para encaminhamento pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), cinco vagas para açougueiro desossador, para trabalhar com desossa de bovinos em frigorífico no município de Taió, em Santa Catarina, distante aproximadamente 240 quilômetros da capital Florianópolis.

Além de salário mensal de R$ 1.800,00 a empresa oferece moradia para funcionários, alojamento, condução ou vale transporte, seguro de vida, assistência médica e plano de cargos e salários.

Se o candidato interessado comprovar experiência mínima de seis meses na Carteira de Trabalho e for casado poderá levar a família, desde que a esposa também esteja interessada em trabalhar na mesma empresa. Os profissionais que quiserem concorrer às vagas devem se apresentar para entrevista na Funtrab nesta quinta e sexta-feira (12 e 13.7), às 14 horas.

Ainda para trabalhar em Santa Catarina, há cinco vagas para motoristas portadores de Carteira Nacional de Habilitação (categorias D ou E) para realizar viagens regionais e internacionais. Os responsáveis pela empresa contratante fazem questão de observar que os motoristas selecionados devem ficar na estrada de 30 a 35 dias, por viagem.

Os profissionais que preencherem os requisitos podem comparecer na Funtrab para informações detalhadas a respeito das vagas, condições de trabalho e realização de cadastro.