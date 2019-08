CRIME ORGANIZADO Gaeco cumpre 15 ordens de prisão contra suspeitos de ligação com PCC Além de MS outros oito Estados estão na mira dos investigadores

Policiais do Gaeco cumprindo mandado de prisão nesta manhã Foto: Divulgação/MPE

Nove unidades de Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos), cumprem mais de 300 ordens judicias contra organizações criminosas nessa quinta-feira (15). A megaoperação cumpre 15 mandados de prisão contra suspeitos de integrar o Primeiro Comando Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério Público Estadual, os 15 alvos vivem em Campo Grande. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro também estão sendo vasculhados pelo Gaeco no intuito de prender os suspeitos de ligação com a facção.

A ação nacional ocorre simultaneamente e é articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) - colegiado que reúne os Gaecos de todos os estados brasileiros.

Na Capital sul-mato-grossense, os policiais realizaram algumas prisões logo pela manhã em bairros da periferia. A operação continua.