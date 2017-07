Temperatura Geada atinge algumas cidades do estado e prejudica plantações "Formação de geada em áreas que chegaram a atingir lavouras de cana-de-açúcar"

Foto: Reprodução web

Nesta quarta-feira (19), amanheceu com os termômetros marcando temperaturas negativas em diversos municípios da Região Sul do Mato Grosso do Sul. Vai ter ainda mais frio e novamente há previsão de geadas no extremo sul do estado. Nas demais localidades do estado, o tempo segue aberto, sem chuva, mantendo as condições favoráveis à realização da colheita do milho e do algodão.

O INMET registrou temperatura negativa em pelo menos três cidades do estado . Houve formação de geada em áreas que chegaram a atingir lavouras de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul.

É precoce arriscar e avaliar as reais perdas que esse frio todo causou nessas lavouras. Além da cana-de-açúcar, pastagens, hortaliças e algumas frutíferas também foram prejudicadas por essas temperaturas recordes.

As condições de tempo estável, sem nuvens e chuva com umidade relativa em grande declínio podendo atingir 20% segue ate o começo da próxima semana. Informações segundo o Meteorologista Natalio A. Filho.

Segue previsões do tempo de algumas cidades do estado de Mato Grosso do Sul:

Campo Grande - mín 4 ºC max 19 ºC

Dourados - mín 4 ºC max 18 ºC

Ponta Porã - mín 3 ºC max 16 ºC

São Gabriel do Oeste - mín 3 ºC max 18 ºC

Miranda - mín 7 ºC max 20 ºC