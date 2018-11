Conversa Gio Ewbank mostra conversa com Gagliasso, mas detalhe choca a web Modelo tirou um print da tela de seu celular e compartilhou o bate-papo inusitado com o marido nas redes sociais

Giovanna Ewbank dividiu com os fãs um momento inusitado nesta quarta-feira (14), nas redes sociais. Enquanto conversava com o marido, Bruno Gagliasso, a modelo acabou confundindo o ator com Gabriel, o personagem dele em O Sétimo Guardião.

Ao perceber a confusão, Gio decidiu compartilhá-la com os internautas, mas um detalhe chocante chamou ainda mais atenção. Isso porque o print da conversa via WhatsApp revelou o número absurdo de pessoas que esperam ser respondidas pela famosa.

Na imagem capturada da tela, 702 conversas não foram lidas por Giovanna. O momento do bate-papo entre casal passou até despercebido em relação à quantidade de gente que clama pela atenção da loira.