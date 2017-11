Racismo Globo afasta Wack que pede disculpas e diz não se lembrar do que disse "A Globo emitiu uma nota na noite de ontem"

A rede de TV Globo emitiu uma nota na noite de ontem (08) durante a programação do Jornal Da Globo sobre o afastamente do jornalista Willian Wack. Ele que é acusado de ter dito em vídeo que circulou pela internet, comentários racistas durante a cobertura das eleições dos Estados Unidos, no ano passado.

A Globo disse ser visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Ainda de acordo com a emissora, nenhuma circunstância pode servir de atenuante para o racismo. E diante das circunstâncias, a Glob afastou o apresentador William Waack de suas funções em decorrência do vídeo.

No vídeo, minutos antes de ir ao ar num vivo durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara a buzina e, Waack, contrariado, faz comentários, ao que tudo indica, de cunho racista. Waack afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação.

O jornalista é um dos maiores e mais considerados profissionais da TV brasileira.