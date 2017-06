Furnas do Dionísio Governador entrega obras em Furnas e aprende fazer "puchero" "A pedido de deputados anunciou investimento de R$ 315 mil"

O governador Reinaldo Azambuja entregou neste domingo (25) a obra da cobertura da quadra de esportes da escola estadual Zumbi dos Palmares, investimento de R$ 315.867,10 que vai beneficiar não só os 93 alunos matriculados, mas toda a comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari. Uma obra aparentemente simples, mas que vinha sendo reivindicada desde 2008 e só agora concretizada.

“É uma alegria entregar a cobertura da quadra de esporte dessa escola, um espaço que será usado não só para o lazer, para o esporte, mas também para promover a integração da comunidade escolar e das famílias”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja ao participar da solenidade de entrega. Ele lembrou que o pedido para que o projeto fosse executado foi dos deputados estaduais Rinaldo Modesto e Márcio Fernandes, e do deputado federal Elizeu Dionísio, que também estiveram presentes no evento.

Foto: Divulgação/Assessoria

“Apresentei o pedido para a realização da cobertura dessa quadra em 2008, no meu segundo ano como deputado estadual, mas só agora esse sonho está sendo realizado pelo governador Reinaldo Azambuja”, assinalou o deputado Márcio Fernandes.

O diretor da escola Zumbi dos Palmares, Marcos Antonio da Silva Reichel disse que, embora seja uma obra aparentemente simples, a colocação da cobertura da quadra de esporte tem uma importância grande para a comunidade e os alunos de Furnas de Dionísio. “Quando chovia ou fazia muito calor, os alunos nem tinham como ter aulas, ainda mais aqui que estamos numa região de furnas, onde a temperatura sempre é mais alta”, afirmou.

Reichel destaca que a obra ganha uma importância maior ainda, porque a partir deste ano a Zumbi dos Palmares passou a fazer parte do projeto Escola de Autoria, funcionando em período integral. “A quadra coberta vai funcionar como uma extensão da sala de aula, onde poderemos desenvolver várias atividades. Além disso, será o espaço para a realização de reuniões com os pais e com a comunidade”, diz.

Reinaldo Azambuja chegou pouco antes do início do horário marcado para a solenidade e junto com lideranças da comunidade visitou os espaços do complexo Furnas do Dionísio, como a área onde são produzidos rapaduras e farinha de mandioca, tradição do local. Acolhido pelos moradores e professores, o governador acompanhou o preparo do almoço organizado pela comunidade para comemorar a entrega da cobertura da escola.

Aprendeu com as cozinheiras como produzir um bom “puchero” e o tradicional churrasco no chão. Os alunos e professores da escola decidiram organizar uma festa de agradecimento pela reivindicação atendida. Reinaldo Azambuja recebeu da aluna do segundo ano do ensino médio Letícia Luzia Fagundes, de 20 anos, uma cesta com os produtos feitos por moradores da comunidade. “A professora Viviane me avisou na hora que eu ia entregar o presente para o governador. Na hora fiquei nervosa, foi uma emoção muito grande entregar o presente para o governador”, conta a estudante.

Além do descerramento da placa, outro momento que marcou as comemorações pela obra entregue, foi o chute a gol do governador. A criançada vibrou. Assim como vibrou com a entrega de kits entregues pela Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No contato com os moradores Reinaldo Azambuja ouviu pedidos e alguns atendeu de imediato. Ele autorizou a construção de um barracão na farinheira, local onde são produzidas a farinha e a rapadura, fontes de renda das famílias do local. E também autorizou a contratação do projeto executivo para a pavimentação asfáltica das estradas de acesso a colônia Bonfim e a Jaraguari velha. Em seu discurso, o prefeito de Jaraguari, Edson Nogueira, afirmou que o asfaltamento desses trechos é uma reivindicação antiga da população. O governador também deu sinal positivo para que a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) inicie os procedimentos para a construção de escola com 8 salas, para atender os alunos de Jaraguari.

Também participaram da solenidade vereadores de Jaraguari, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Áureo Vilela, os secretários estaduais Marcelo Miglioli (Seinfra), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) Enelvo Felini, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e Nelson Cintra, coordenador de Assuntos Estratégicos do governo. (Com assessoria).