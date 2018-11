Concurso Governo convoca 1,8 mil candidatos dos concursos PM e Bombeiros para exame de saúde

A edição desta sexta-feira (9.11) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz editais de convocação de 1.834 candidatos dos concursos da Polícia Militar de Mato Groso do Sul (PMMS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) para a terceira fase dos concursos, composta de preenchimento do formulário de Anamnese e Avaliação Presencial (exame médico).

A Avaliação Presencial, será realizada por uma Junta Médica Especial nos dias 17, 18 e 19 de novembro, na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol/MS) na rua Delegado Osmar de Camargo, s/nº, Bloco XV – Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O candidato deverá agendar sua avaliação presencial a partir das 13h desta sexta-feira (9.11) até às 17h de quarta-feira (14.11), horário de MS, na área do candidato no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino, e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).

No dia da avaliação, o candidato deverá se apresentar munido do documento oficial de identidade, do formulário de Anamnese (que será fornecido no dia da avaliação presencial) devidamente preenchido e assinado, do comprovante de pagamento da taxa do exame e originais dos exames especificados nos editais de convocação.

A guia referente à taxa do exame de saúde no valor de R$ 270,20 estará disponível para impressão na área do candidato, a partir das 13h de hoje, até às 17h de sexta-feira (16.11).

Conforme o edital, serão eliminados do concurso público; todos os candidatos que forem considerados “inaptos” para o exercício da função; que não cumprirem os procedimentos estabelecidos em edital; que não comparecerem na data e horário previstos; ou que não entregarem todos os exames, laudos, pareceres e demais documentações solicitadas.

Os editais completos contendo a relação de convocados, lista de exames, datas e horários, podem ser conferidos a partir da página 3 do DOE, edição n. 9778.

Das vagas

Os concursos em andamento, ofertam ao todo 650 vagas na Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. O concurso para ingresso no curso de formação da Polícia Militar oferta 450 vagas, sendo 388 para o cargo de Soldado, 50 vagas para Oficial Combatente e 12 vagas para Oficial de Saúde.

Já o concurso para ingresso no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar oferta 200 vagas. Sendo, 153 para o cargo de Soldado, 23 para o cargo de Oficial, 12 para Oficial de Saúde e 12 para Oficial Especialista.