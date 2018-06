Jardim Governo disponibiliza cirurgias oftalmológicas para população Jardinense com Caravana da Saúde "Nos dias 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07"

Próxima etapa da Caravana da Saúde realizará cirurgias de catarata e pterígeo Foto: Divulgação/Assessoria

A próxima etapa da Caravana da Saúde, acontecerá no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Serão disponibilizadas 8 mil cirurgias oftalmológicas no período de 23 de junho a 06 de julho.

A Caravana da Saúde é uma ação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e neste período estará realizando cirurgias de catarata e pterígio.

O Município de Jardim, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com governo do estado, disponibilizará transporte e alimentação para 30 passageiros/dia nos dias 23/06, 24/06, 30/06 e 01/07. É importante ressaltar que só serão realizadas cirurgias em pacientes que já tiverem seu agendamento/encaminhamento.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Marcelly Freitas Trindade, a prefeitura disponibilizará de um enfermeiro e de dois técnicos de enfermagem para acompanhamento dos pacientes. "Estarei acompanhando os pacientes nesta primeira cirurgia, juntamente com o enfermeiro e técnicos", destacou a secretária.

O prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB) destacou as ações da Caravana, como uma importante iniciativa do Governo do Estado para desafogar os serviços de saúde. Ressaltou ainda que o município está engajado como parceiro nesse projeto, dando todo o suporte para o agendamento dos procedimentos, alimentação para os pacientes e também designação de profissionais para acompanhamento.

O local para saída dos pacientes que estiverem devidamente encaminhados será em frente à Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira às 03h da manhã das datas acima mencionadas e o retorno previsto após o término dos procedimentos cirúrgicos.

Sobre a cirurgia da catarata:

O procedimento não costuma durar mais do que meia hora. O médico usa um ultrassom para tirar a camada que dificulta a visão. Depois, ele coloca uma lente fixa no olho do paciente que vai ajudá-lo a enxergar após a cirurgia. Não é necessário ficar internado e a recuperação acontece em uma semana.

Saiba que quanto mais grossa for camada que será retirada dos olhos, mais difícil será a cirurgia. Por isso é importante procurar o tratamento no SUS assim que perceber sinais da doença.

Sobre a cirurgia de pterígio:

A cirurgia do pterígio é realizada com anestesia local (ou seja, a pessoa fica acordada e não recebe anestesia geral), dura em média 15 a 30 minutos, e a pessoa vai para casa no mesmo dia e com curativo no olho. Nos primeiros dias, o olho fica vermelho e irritado e com o uso dos colírios vai voltando ao normal em algumas semanas.