1,5 mil aprovados Governo divulga lista de aprovados em teste escrito para Agente de Polícia Judiciária "A prova foi realizada por 22,7 mil candidatos no dia 17 de setembro"

O Governo do Estado, divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10) o gabarito oficial e o resultado prova escrita objetiva para o cargo de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, nas funções de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

A publicação traz a classificação dos 1589 candidatos aprovados na primeira fase das provas. Para a função de Escrivão foram aprovados 1158 candidatos, tendo dentro desse total, 81 cotistas negros e 11 pessoas com deficiência (PCD). Já para a função de Investigador, foram aprovados 431 candidatos, sendo 27 negros, 3 pessoas PCD e 1 indígena.

Foram recebidos 2321 recursos das provas aplicadas para a função de escrivão dos quais 349 foram deferidos, e um total de 1160 recursos para as provas da função de investigador dos quais 99 foram deferidos. De 80 questões da prova de agente de escrivão foram anuladas quatro, e das 80 questões da prova para investigador, apenas uma questão foi anulada.

A entrevista de verificação dos candidatos que se declararam negros ou índios no ato da inscrição, será realizada nos dias 17 e 18 na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) com endereço na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes, em horários especificados no edital.

De acordo com o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, com o resultado da entrevista de verificação dos cotistas no dia 19 de outubro, será publicada a convocação para a realização da avaliação médico-odontológica que marca o início da segunda fase do concurso para os 1589 candidatos que seguem na concorrência para o cargo de agente de polícia.

Delegado de Polícia

O DOE traz a partir da pagina 56 o resultado preliminar da prova escrita discursiva realizada por 550 candidatos que concorrem a uma das 30 vagas de Delegado de Polícia.

O período para interpor recurso inicia às 8h desta terça-feira (10) e encerra às 17h de sexta-feira (13) e será feito, exclusivamente, no site da Fapems. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados, de forma clara e objetiva, e enviados dentro do prazo. (Com assessoria).