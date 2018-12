Ônibus escolares Governo doa ônibus escolares para cidades do interior Sete cidades serão beneficiadas com ação da administração estadual

Foi publicada nesta sexta-feira (7), a doação de 29 veículos de transporte escolar, para uso rural e urbano. A medida vai beneficiar sete municípios do interior de Mato Grosso do Sul, responsáveis pelo atendimento a quase dez mil estudantes matriculados nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino presentes nestes locais.

De acordo com a publicação, os municípios de Taquarussu, Ladário, Jaraguari, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo e Antônio João serão atendidos com a doação dos veículos, que somam R$ 4,165 milhões – em valores estimados. Juntas, as cidades possuem 28 escolas da REE.

Responsável por abrigar 11 escolas estaduais, com quase 3,5 mil estudantes matriculados, Sidrolândia foi o município que recebeu a maior parcela, de acordo com o documento divulgado, com nove veículos doados.

OUTRAS AÇÕES

Neste mês de dezembro, outros nove municípios já foram beneficiados com a doação de veículos para o uso no transporte escolar.

Ao todo, 39 ônibus/micro-ônibus para uso rural e urbano foram encaminhados para Bataguassu, Coxim, Alcinópolis, Aral Moreira, Corguinho, Deodápolis, Guia Lopes da Laguna, Itaporã e Nova Andradina.

Somadas as doações do Governo do Estado – por intermédio da Secretaria de Estado de Educação –, realizadas neste mês, já chegam à marca de R$ 9,7 milhões.