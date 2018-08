'Mira' Governo lança aplicativo que monitora frequência de alunos em sala de aula "A intenção é reduzir o índice de evasão escolar"

Aplicativo que vai informar frequência escolar de estudantes. Foto: Reprodução/Web

Um aplicativo que vai monitorar a frequência escolar do aluno será lançado nesta quarta-feira (dia 15) pela secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. O evento será às 14 horas no auditório do governo estadual, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, com a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

De acordo com a secretaria, o mecanismo faz parte do projeto Mira Educação e será chamado de Mira Aula. O aplicativo vai permitir aos professores dentro de sala de aula dar uma espécie de "check in" confirmando a presença do estudante. A informação vai ser enviada para os pais e responsáveis, além da secretaria.

A intenção é reduzir o índice de evasão escolar. Até 2015, o percentual de aluno que deixava a escola era de 20% e, de 2017 para cá, caiu para 2,3%, afirma a secretaria. Os dados são relativos a um universo de 9 mil estudantes das escolas de autoria.

O aplicativo, disponível em Android e iOS, será adotado de forma gradativa, já que também depende do preparo dos professores de MS. Na plataforma, além da frequência, será possível relatar em um diário de aula como foi o desempenho e demais detalhes da aula.

Segundo o governo, a secretaria de Educação apoiou a elaboração do projeto, que foi executado pela Coordenadoria de Tecnologia Educacional (Coted) e Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

