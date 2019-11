Assédio Homem é preso após passar mão em seios de adolescente dentro do ônibus Passageiros seguraram autor que foi levado para a delegacia

Nesta segunda-feira (11) um homem de 30 anos foi preso depois de passar as mãos no seio de uma adolescente dentro de um coletivo, na rua 13 de maio, em Campo Grande. Ele contido por outros passageiros.

O acusado teria entrado no ônibus por volta das 10 horas da manhã de segunda (11) acompanhando de outro homem, sendo que os dois estariam bêbados. Informações de testemunhas são de que ao entrar no coletivo, ele passou a elogiar as mulheres.

Sendo que em seguida, se sentou ao lado de uma adolescente e puxou conversa com a garota aproveitando para passar as mãos em seus seios. Uma mulher viu a situação e chamou outros passageiros que detiveram o suspeito. O motorista do ônibus parou o coletivo e acionou a guarda-municipal, que prendeu o homem o levando para a delegacia.

Na delegacia, o acusado negou o crime afirmando que o amigo é quem teria passado as mãos nos seios da garota, sendo que depois disse que na realidade foi puxar a cordinha do coletivo para visar que iria descer momento em que esbarrou na adolescente. Ele foi autuado por importunação sexual.