Explosão de churrasqueira Homem ferido em explosão de churrasqueira morre depois de uma semana internado

Wadryan Moreira morreu na noite de domingo (21/7), em Corumbá, uma semana após ficar ferido na explosão de uma churrasqueira acesa com álcool. No dia do fato, outras duas pessoas que estavam com ele foram encaminhadas ao hospital.

O rapaz estava no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e chegou a apresentar melhora no quadro clínico, mas sofreu complicações e não resistiu.

De acordo com o Campo Grande News, o irmão dele continua internado no CTI e o outro homem em estado mais delicado precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Os três, segundo o site Diário Corumbaense, estavam com um grupo de pessoas durante uma confraternização, depois de assistirem jogo de futebol. Ao tentarem acender a chama com álcool, houve a explosão.

Os três homens tiveram queimaduras no rosto, pescoço e outras partes do corpo.