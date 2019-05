SEM FREIO Homem morre prensado em carroceria de caminhão Trabalhador tentou pular do veículo em movimento

Ademar de Oliveira Moraes, de 48 anos, acabou morrendo prensado pela carroceria de um caminhão após pular do veículo em movimento. Segundo o MídiaMax, o caminhão carregava madeiras e estaria sem freio.

Ainda de acordo com o site, informações passadas pelo colega da vítima ao delagado da cidade, são de que nesta quinta-feira (16), eles estavam no caminhão, que não tinha freios, em uma fazenda fazendo o transporte de madeira, sendo que Ademar estava na caçamba do caminhão. Em uma descida, o veículo ficou desgovernado. Foi tentado o freio motor, mas o caminhão não parou.

Ademar soltou da caçamba do caminhão, bateu em um barranco e acabou sendo prensado pela carroceria do caminhão. O colega da vítima saiu em busca de ajuda, mas quando o socorro chegou Ademar já estava morto.