Homem ameaça esposa na frente de oficial de j Homem que degolou cachorro ameaça esposa na frente de oficial de justiça Oficial fazia intimação a respeito de medida protetiva e homem acabou preso

Homem que já degolou um cachorro para intimidar a ex-mulher foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, depois de ameaçá-la na frente de um oficial de justiça na cidade Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande. O oficial estava intimando o agressor a respeito de medida protetiva que o impedia de se aproximar da vítima.

O suspeito já havia agredido a mulher no ano de 2018 e, desde que deram entrada no processo de divórcio, passou ameaçá-la. Em uma das ocasiões, o homem degolou um cachorro na frente da vítima, dizendo que era o que fazia com aquilo que lhe atrapalhava.

Os policiais apuraram que o autor tinha ameaçado a mulher, com uma faca, após descobrir que ela havia registrado ocorrência e usou o filho do casal para forçar a retirada da medida protetiva. Autuado em flagrante, o suspeito irá responder pelos crimes de maus tratos contra animais, injúria e ameaça.